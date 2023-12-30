Никола Йокич рассказал, против какой команды было сложнее всего играть

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал, против какой команды в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) было сложнее всего выступать.

«Думаю, что это было в «пузыре», когда у «Лос-Анджелес Лейкерс» было 3-4 «больших» игрока, там были Энтони Дэвис и Джавэйл Макги. Это похоже на то, что сделали «Миннесота Тимбервулвз»: они поставили Энтони-Таунса и Гобера вместе», – сказал Йокич в подкасте одноклубника Майкла Портера.

Отметим, что «Денвер» в последнем матче уступил «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 119:93.

Напомним, в прошлом сезоне Никола Йокич помог «Денвер Наггетс» впервые в своей истории стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Команда обыграла в финальной серии «Майами Хит».