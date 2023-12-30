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Главный тренер «Барселоны» прокомментировал крупное поражение от «Монако» в Евролиге

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал крупное поражение от «Монако» в Евролиге
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Главный тренер «Барселоны» Роджер Гримау высказался о разгромном поражении своей команды в выездном матче Евролиги от «Монако» (71:91).

Евролига . Регулярный чемпионат. 17-й тур
29 декабря 2023, пятница. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
91 : 71
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Стразель, Холл, Джеймс
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра

«Мы провели очень плохой матч, они забрасывали сумасшедшие трёхочковые и набрали много очков при обыгрыше один в один», — приводит слова Гримау официальный сайт Евролиги.

Примечательно, что «Барселона» проиграла этот матч с тем же самым счётом, что и предыдущий матч в рамках чемпионата Испании «Уникахе».

Это поражение стало шестым для каталонцев в нынешнем розыгрыше турнира после 17 сыгранных матчей. Сине-гранатовые имеют 22 очка и занимают третье место в турнирной таблице, уступая только мадридскому «Реалу» (32 очка) и итальянскому «Виртусу» (24 очка).

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