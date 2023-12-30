Перасович: когда вернутся все их травмированные игроки, «Пари НН» предстанет грозной силой

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Пари НН».

«Прежде всего поздравляю своих игроков с победой. Выигрывать в Нижнем Новгороде всегда сложно. «Пари НН» — сложный оппонент, они играют в очень агрессивный и контактный баскетбол. Но наша команда нашла способ продемонстрировать такой же уровень и победить. Мы уступили на подборе, однако провели уверенную вторую половину матча.

Уверен, нижегородцы предстанут грозным соперником любой команде в серии плей-офф, когда в строй вернутся все их травмированные игроки», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Эта победа стала уже шестой подряд для казанского коллектива. УНИКС занимает второе место в турнирной таблице с 78,9% побед.