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Перасович: когда вернутся все их травмированные игроки, «Пари НН» предстанет грозной силой

Перасович: когда вернутся все их травмированные игроки, «Пари НН» предстанет грозной силой
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Пари НН».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Прежде всего поздравляю своих игроков с победой. Выигрывать в Нижнем Новгороде всегда сложно. «Пари НН» — сложный оппонент, они играют в очень агрессивный и контактный баскетбол. Но наша команда нашла способ продемонстрировать такой же уровень и победить. Мы уступили на подборе, однако провели уверенную вторую половину матча.

Уверен, нижегородцы предстанут грозным соперником любой команде в серии плей-офф, когда в строй вернутся все их травмированные игроки», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Эта победа стала уже шестой подряд для казанского коллектива. УНИКС занимает второе место в турнирной таблице с 78,9% побед.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
30 декабря 2023, суббота. 14:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
61 : 70
УНИКС
Казань
Пари Нижний Новгород: Шеперд - 15, Коузи - 12, Ивлев - 8, Новакович - 7, Гафуров - 7, Бабурин - 5, Чадов - 4, Понкрашов - 2, Апич - 1, Воронцов, Зоткин
УНИКС: Найт - 15, Димитриевич - 13, Рейнольдс - 12, Бако - 8, Комолов - 7, Д. Кулагин - 5, Зайцев - 4, Грин - 4, Лабери - 2, Тихоненко, Одиноков, Лазарев
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