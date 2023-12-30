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На Виктора Вембаньяму наложат ограничение по минутам из-за травмы лодыжки

На Виктора Вембаньяму наложат ограничение по минутам из-за травмы лодыжки
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На первого номера драфта-2023, центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму будет наложено ограничение по минутам на ближайшие две недели из-за повреждения лодыжки.

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«Поп (Грег Попович, главный тренер. — Прим. «Чемпионата») сказал, что Виктору Вембаньяме «предписано» ограничение по минутам и он не будет играть в back-to-back матчах в течение ближайших «пары недель». После этого Вемби пройдёт ещё одну МРТ лодыжки, и медицинский персонал определит, нужно ли вносить изменения в протокол», — сообщил журналист San Antonio Express-News Джефф Макдональд в социальных сетях.

Напомним, француз проводил разминку перед матчем с «Даллас Маверикс» (119:144) 24 декабря. После реализованного броска в проходе он отвернулся и не заметил стоящего рядом болбоя, наступив ему на ноги. В результате Виктор вывернул себе голеностоп и повредил лодыжку.

НБА - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
134 : 128
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 27, Брогдон - 27, Уокер - 25, Хендерсон - 22, Камара - 13, Мэйс - 11, Тибулл - 7, Баджи - 2, Мюррэй, Браун, Уэйнрайт, Минайя, Рупер
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 29, Васселл - 22, Макдермотт - 18, Коллинс - 17, Джонс - 14, Брэнэм - 11, Шампани - 7, Осман - 4, Сохан - 2, Барлоу - 2, Мамукелашвили - 2, Уэсли
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