На Виктора Вембаньяму наложат ограничение по минутам из-за травмы лодыжки

На первого номера драфта-2023, центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму будет наложено ограничение по минутам на ближайшие две недели из-за повреждения лодыжки.

«Поп (Грег Попович, главный тренер. — Прим. «Чемпионата») сказал, что Виктору Вембаньяме «предписано» ограничение по минутам и он не будет играть в back-to-back матчах в течение ближайших «пары недель». После этого Вемби пройдёт ещё одну МРТ лодыжки, и медицинский персонал определит, нужно ли вносить изменения в протокол», — сообщил журналист San Antonio Express-News Джефф Макдональд в социальных сетях.

Напомним, француз проводил разминку перед матчем с «Даллас Маверикс» (119:144) 24 декабря. После реализованного броска в проходе он отвернулся и не заметил стоящего рядом болбоя, наступив ему на ноги. В результате Виктор вывернул себе голеностоп и повредил лодыжку.