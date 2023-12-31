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Эксперт назвал игрока, который может претендовать на награду лучшему запасному

Эксперт назвал игрока, который может претендовать на награду лучшему запасному
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Североамериканский журналист и аналитики Зак Лоу в своём материале на ESPN предположил, что атакующий защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович будет претендовать на награду лучшему запасному игроку по итогам регулярного сезона-2023/2024 в НБА.

«Богдан Богданович проделывает свою работу и, вероятно, будет являться кандидатом на получение награды [лучшему запасному игроку].

Он набирает в среднем 18 очков при проценте трёхочковых 40. Большая часть его бросков — очень сложные в исполнении, что заставляет соперников задуматься: «А промахнётся ли он на этот раз?» — сказано в статье.

В нынешнем сезоне 31-летний Богданович принял участие в 29 встречах, набирая в среднем 17,7 очка, 3,4 подбора и 2,8 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 44,8, трёхочковых — 38,7.

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