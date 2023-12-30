«Леброн. Он был токсичен для них». Фанаты — об избитом игроке «Майами» из рассказа Адебайо

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо, в подкасте The OGs, загруженном на аккаунт НБА в Reddit, поделился историей об игроке своей команды, которого однажды избил экс-форвард «Майами» Джеймс Джонсон.

При этом, Адебайо предпочёл оставить имя этого игрока в секрете. По словам Бэма, неназванный игрок вызвал гнев Джонсона, который играл в Майами с 2016 по 2019 год, из-за того, что назвал его «тупицей». Другие игроки пытались усмирить Джонсона, но не смогли, поскольку он продолжал избивать указанного игрока. Когда всё закончилось, Джонсон увидел, кого он избил, и ушел.

Эта история вызвала у фанатов множество теорий о том, кем был неназванный игрок «Хит». Среди предположений, озвученных в социальных сетях, часто мелькали фамилии Диона Уэйтерса, Хассана Уайтсайда и даже Леброна Джеймса.

«Видимо, Леброн. Он был токсичен в той команде «Хит», — объяснил своё предположение один из фанатов.