Впервые в истории Единой лиги ВТБ сразу два игрока признаны MVP месяца

Лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович и центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк признаны самыми ценными игроками декабря в Единой лиге ВТБ.

Это первый раз в истории Единой лиги ВТБ, когда титул MVP получили сразу два игрока.

Астапкович в этом месяце в среднем за матч набирал 13,7 очка при 63% с игры, делал 5,3 подбора, 3 передачи и набрал 20 баллов эффективности. Стал Х-фактором победы армейцев в матче с «Зенитом», где набрал 20 очков, сделал 10 подборов и пять передач, а также уверенно провёл декабрь, став лидером ЦСКА по эффективности.

Мартюк в среднем за игру набирал 15,3 очка при 75,5% с игры, делал 5,2 подбора,1,5 блок-шота и набрал 20,2 балла эффективности. Андрей стал восьмым российским игроком Единой Лиги, который набрал более 30 очков в матче. Игра Мартюка в играх с «Зенитом» и УНИКСом помогла его команде одержать две важнейшие победы и вплотную приблизиться к топ-3 турнирной таблицы.