Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 31 декабря, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

Все результаты игрового дня НБА 31 декабря:

«Юта Джаз» – «Майами Хит» – 117:109;

«Детройт Пистонс» – «Торонто Рэпторс» – 129:127;

«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» – 140:126;

«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 108:106;

«Чикаго Буллз» – «Филадельфия Сиксерс» – 105:92;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Даллас Маверикс» – 122:132.

«Пистонс» прервали серию поражений, которая составила 28 матчей подряд. «Детройт» повторил антирекорд НБА. 28 матчей подряд также проигрывала «Филадельфия» в сезонах-2014/2015 и 2015/2016.

Ранее «Пистонс» установили антирекорд НБА по числу проигранных матчей подряд в одном сезоне. До нынешней серии «Детройта» он составлял 26 игр.