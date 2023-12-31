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Все результаты игрового дня НБА 31 декабря

Все результаты игрового дня НБА 31 декабря
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Сегодня, 31 декабря, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Все результаты игрового дня НБА 31 декабря:

«Юта Джаз» – «Майами Хит» – 117:109;
«Детройт Пистонс» – «Торонто Рэпторс» – 129:127;
«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» – 140:126;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 108:106;
«Чикаго Буллз» – «Филадельфия Сиксерс» – 105:92;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Даллас Маверикс» – 122:132.

«Пистонс» прервали серию поражений, которая составила 28 матчей подряд. «Детройт» повторил антирекорд НБА. 28 матчей подряд также проигрывала «Филадельфия» в сезонах-2014/2015 и 2015/2016.

Ранее «Пистонс» установили антирекорд НБА по числу проигранных матчей подряд в одном сезоне. До нынешней серии «Детройта» он составлял 26 игр.

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
117 : 109
Майами Хит
Майами
Юта Джаз: Секстон - 22, Джордж - 21, Олиник - 19, Фонтеккио - 12, Маркканен - 12, Коллинс - 10, Кесслер - 10, Кларксон - 9, Данн - 2, Хортон-Такер, Саманич, Агбаджи, Юртсевен
Майами Хит: Адебайо - 28, Хироу - 25, Лав - 12, Робинсон - 11, Жакез-мл. - 9, Батлер - 8, Йович - 6, Кэйн - 6, Хайсмит - 4, Ричардсон, Хэмптон, Брайант
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
129 : 127
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Каннингем - 30, Богданович - 19, Дюрен - 18, Нокс - 17, Бёркс - 16, Айви - 12, Уайзмен - 8, Томпсон - 6, Ливерс - 3, Хейз, Сассер, Харрис, Багли III
Торонто Рэпторс: Сиакам - 35, Шрёдер - 30, Трент-мл. - 24, Барнс - 22, Янг - 6, Пёлтль - 4, Буше - 4, Макдэниелс - 2, Дик, Портер
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
140 : 126
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 28, Несмит - 25, Халибёртон - 22, Матурин - 20, Нембард - 14, Топпин - 9, Смит - 9, Хилд - 6, Макконнелл - 5, Джексон - 2, Уокер, Нвора, Джонсон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 38, Брансон - 28, Рэндл - 28, Харт - 10, Фурнье - 10, Макбрайд - 5, Браун - 3, Хартенштайн - 2, Гибсон - 2, Топпин, Скапинцев, Симс, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
108 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 31, Рид - 21, Конли - 15, Гобер - 13, Таунс - 9, Макдэниелс - 6, Александер-Уолкер - 6, Андерсон - 4, Браун - 3, Маклафлин, Майнотт, Никс, Милтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 33, Джеймс - 26, Принс - 9, Ривз - 9, Вандербилт - 8, Вуд - 7, Расселл - 5, Хатимура - 5, Реддиш - 4, Худ-Скифино, Кристи, Хэйс
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
105 : 92
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз: Дерозан - 24, Уайт - 20, Драммонд - 15, Карузо - 14, Уильямс - 13, Досунму - 6, Тэйлор - 6, Картер - 4, Терри - 3, Филлипс, Саного
Филадельфия Сиксерс: Макси - 20, Харрис - 15, Убре - 11, Рид - 11, Мелтон - 9, Батюм - 9, Бамба - 5, Моррис - 4, Беверли - 4, Мартин - 2, Коркмаз - 2, Хаус, Ковингтон
НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 132
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Пол - 24, Джексон-Дэвис - 17, Куминга - 16, Уиггинс - 14, Подзиемски - 13, Луни - 5, Томпсон - 3, Шарич - 3, Пэйтон II - 2, Джозеф, Муди, Santos, Киньонес
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Экзам - 19, Грин - 18, Хардуэй-младший - 16, Лайвли - 12, Уильямс - 10, Харди - 9, Джонс - 7, Пауэлл - 2, Лоусон, Уильямс, Проспер, Холмс, Моррис
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