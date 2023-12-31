Сегодня, 31 декабря, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.
Все результаты игрового дня НБА 31 декабря:
«Юта Джаз» – «Майами Хит» – 117:109;
«Детройт Пистонс» – «Торонто Рэпторс» – 129:127;
«Индиана Пэйсерс» – «Нью-Йорк Никс» – 140:126;
«Миннесота Тимбервулвз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 108:106;
«Чикаго Буллз» – «Филадельфия Сиксерс» – 105:92;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Даллас Маверикс» – 122:132.
«Пистонс» прервали серию поражений, которая составила 28 матчей подряд. «Детройт» повторил антирекорд НБА. 28 матчей подряд также проигрывала «Филадельфия» в сезонах-2014/2015 и 2015/2016.
Ранее «Пистонс» установили антирекорд НБА по числу проигранных матчей подряд в одном сезоне. До нынешней серии «Детройта» он составлял 26 игр.
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