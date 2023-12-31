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Стив Керр объяснил главную причину поражений «Голден Стэйт»

Стив Керр объяснил главную причину поражений «Голден Стэйт»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал главную причину плохих результатов команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Мы не нашли той выдержки, которая нужна каждой команде, когда вы объединяетесь и просто играете за неё. Это проблема… Пока эта команда действительно не объединится таким образом, чтобы выигрывать исключительно в каждой игре, мы застрянем на этом месте», – сказал Керр на пресс-конференции после матча с «Далласом».

Напомним, «Голден Стэйт» под руководством Керра проиграли три матча кряду в регулярном чемпионате. Команда из Сан-Франциско занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

При этом команда уже готова рассмотреть варианты обмена одного из лидеров команды Эндрю Уиггинса.

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 132
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Пол - 24, Джексон-Дэвис - 17, Куминга - 16, Уиггинс - 14, Подзиемски - 13, Луни - 5, Томпсон - 3, Шарич - 3, Пэйтон II - 2, Джозеф, Муди, Гаруба, Santos, Робинсон, Грин, Киньонес
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Экзам - 19, Грин - 18, Хардуэй-младший - 16, Лайвли - 12, Уильямс - 10, Клебер - 10, Харди - 9, Джонс - 7, Пауэлл - 2, Карри - 2, Лоусон, Ирвинг, Уильямс, Проспер, Холмс, Браун, Моррис
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