Стив Керр объяснил главную причину поражений «Голден Стэйт»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал главную причину плохих результатов команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Мы не нашли той выдержки, которая нужна каждой команде, когда вы объединяетесь и просто играете за неё. Это проблема… Пока эта команда действительно не объединится таким образом, чтобы выигрывать исключительно в каждой игре, мы застрянем на этом месте», – сказал Керр на пресс-конференции после матча с «Далласом».

Напомним, «Голден Стэйт» под руководством Керра проиграли три матча кряду в регулярном чемпионате. Команда из Сан-Франциско занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

При этом команда уже готова рассмотреть варианты обмена одного из лидеров команды Эндрю Уиггинса.