Энтони Дэвис оценил решение «Лейкерс» сделать Леброна Джеймса разыгрывающим

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис оценил решение команды сделать лёгкого форварда Леброна Джеймса главным разыгрывающим команды в новом сочетании стартовой пятёрки.

«Когда мяч в его руках, всегда происходят хорошие вещи. Очевидно, что он отличный пасующий. Он также может забросить мяч. Он отлично читает игру и изучает соперников во время матчей.

Леброн долго анализировал эту игру и сделал много отличных выводов на протяжении своей карьеры. Поэтому каждый раз, когда мы можем передать мяч в его руки и заставить его выполнять те или иные действия, это идёт нам на пользу», – приводит слова Дэвиса Lakers Nation.

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира, переиграв в финальном матче «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109, Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков.