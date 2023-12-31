Рик Карлайл пошутил об игре «Индианы» в обороне

Главный тренер «Индиана Пэйсерс» Рик Карлайл пошутил над игрой своих подопечных в обороне после матча с «Нью-Йорк Никс» (140:126) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

«Быть сильной атакующей командой – это, конечно, весело. Но даже встречаться с красивой девушкой через некоторое время становится скучно, если она не может играть в защите», – сказал Рик Карлайл на пресс-конференции после матча с «Нью-Йорком».

Напомним, «Индиана» является лучшей атакующей командой сезона-2023/2024, забрасывая в среднем 126,1 очка в корзину соперника. Но при этом клуб во главе с Карлайлом занимает предпоследнее место в НБА по пропускаемым очкам – 124,8, уступая лишь «Вашингтон Уизардс» (126).