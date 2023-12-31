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Рик Карлайл пошутил об игре «Индианы» в обороне

Рик Карлайл пошутил об игре «Индианы» в обороне
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Главный тренер «Индиана Пэйсерс» Рик Карлайл пошутил над игрой своих подопечных в обороне после матча с «Нью-Йорк Никс» (140:126) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Быть сильной атакующей командой – это, конечно, весело. Но даже встречаться с красивой девушкой через некоторое время становится скучно, если она не может играть в защите», – сказал Рик Карлайл на пресс-конференции после матча с «Нью-Йорком».

Напомним, «Индиана» является лучшей атакующей командой сезона-2023/2024, забрасывая в среднем 126,1 очка в корзину соперника. Но при этом клуб во главе с Карлайлом занимает предпоследнее место в НБА по пропускаемым очкам – 124,8, уступая лишь «Вашингтон Уизардс» (126).

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
140 : 126
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 28, Несмит - 25, Халибёртон - 22, Матурин - 20, Нембард - 14, Топпин - 9, Смит - 9, Хилд - 6, Макконнелл - 5, Джексон - 2, Уокер, Нвора, Джонсон, Шиппард
Нью-Йорк Никс: Дивинченцо - 38, Брансон - 28, Рэндл - 28, Харт - 10, Фурнье - 10, Макбрайд - 5, Браун - 3, Хартенштайн - 2, Гибсон - 2, Топпин, Скапинцев, Симс, Арчидиаконоу
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