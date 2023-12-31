Дончич с растяжением мышцы набрал 39 очков в матче с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал, что чувствовал себя не лучшим образом в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» в связи с дискомфортом в области четырёхглавой мышцы бедра.

«Да, я это почувствовал (растяжение). Думаю, сначала в матче я был действительно хорош. Затем, в третьей четверти, я почувствовал это. Вот почему мне пришлось лучше размяться.

Это мне очень помогает, так что теперь я должен буду делать это каждый день. Очевидно, что есть беспокойство, потому что это продолжается с марта прошлого года, очевидно, что есть беспокойство», – приводит слова Дончича Sports Illustrated.

Отметим, что Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков. Тем самым он помог «Далласу» обыграть «Голден Стэйт» со счётом 132:122.