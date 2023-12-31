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Дончич с растяжением мышцы набрал 39 очков в матче с «Голден Стэйт»

Дончич с растяжением мышцы набрал 39 очков в матче с «Голден Стэйт»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал, что чувствовал себя не лучшим образом в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» в связи с дискомфортом в области четырёхглавой мышцы бедра.

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«Да, я это почувствовал (растяжение). Думаю, сначала в матче я был действительно хорош. Затем, в третьей четверти, я почувствовал это. Вот почему мне пришлось лучше размяться.

Это мне очень помогает, так что теперь я должен буду делать это каждый день. Очевидно, что есть беспокойство, потому что это продолжается с марта прошлого года, очевидно, что есть беспокойство», – приводит слова Дончича Sports Illustrated.

Отметим, что Дончич стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков. Тем самым он помог «Далласу» обыграть «Голден Стэйт» со счётом 132:122.

НБА - регулярный чемпионат
31 декабря 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
122 : 132
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 25, Пол - 24, Джексон-Дэвис - 17, Куминга - 16, Уиггинс - 14, Подзиемски - 13, Луни - 5, Томпсон - 3, Шарич - 3, Пэйтон II - 2, Джозеф, Муди, Гаруба, Santos, Робинсон, Грин, Киньонес
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Экзам - 19, Грин - 18, Хардуэй-младший - 16, Лайвли - 12, Уильямс - 10, Клебер - 10, Харди - 9, Джонс - 7, Пауэлл - 2, Карри - 2, Лоусон, Ирвинг, Уильямс, Проспер, Холмс, Браун, Моррис
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