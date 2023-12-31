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«Отличный подарок на день рождения!» Леброн Джеймс — о спорном моменте в матче НБА

«Отличный подарок на день рождения!» Леброн Джеймс — о спорном моменте в матче НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на спорное судейское решение в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз».

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«Ооо… Что это, чёрт возьми, было. Отличный подарок на день рождения!» – написал Леброн Джеймс в своих социальных сетях.

Напомним, что Джеймс выбросил трёхочковый бросок в матче с «Миннесотой» в самой концовке, но судьи посчитали, что Леброн наступил на линию, и засчитали это попадание как двухочковое.

Отметим, что трёхочковое попадание Джеймса могло сравнять счёт, но в итоге «Лейкерс» пришлось фолить на последних секундах встречи, в связи с чем команда в итоге проиграла со счётом 106:108.

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