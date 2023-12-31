Антон Понкрашов продлил контракт с «Пари Нижний Новгород»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Антон Понкрашов продлил контракт с нижегородской командой до конца сезона-2023/2024.

На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда провела 19 матчей в регулярном чемпионате и победила в пяти встречах, проиграв при этом в 14.

Отметим, что Понкрашов является рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству команд, за которые выступал на турнире. Помимо «Нижнего Новгорода», Антон играл за ЦСКА, «Химки», «Красные Крылья», «Локомотив-Кубань», «Красный Октябрь», УНИКС и «Зенит». Он является чемпионом Европы и призёром Олимпийских игр в составе сборной России.

В последнем матче 2023 года «Пари Нижний Новгород» уступил казанскому УНИКСу со счётом 61:70.