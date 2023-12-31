Майлз Тёрнер подарил персоналу клуба деньги, потому что «Индиана» не вышла в плей-офф

Центровой «Индиана Пэйсерс» Майлз Тёрнер подарил всему персоналу команды $ 60 тыс. в прошлом сезоне после того, как сотрудники не получили бонус из-за того, что команда не сумела пробиться в плей-офф. Об этом сообщает Fadeaway Wolrd.

В январе этого года 27-летний Тёрнер продлил контракт с «Индианой Пэйсерс» на два года. Сумма соглашения составила $ 60 млн.

В минувшем розыгрыше Национальной баскетбольной ассоциации Тёрнер принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 18,0 очка, делая 7,5 подбора и 2,4 блок-шота при реализации бросков 54,4%, где 37,2% – трёхочковые.

На данный момент «Индиана» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда из одноимённого штата победила в 17 матчах из 31.