«Надеюсь, обе команды станут хуже». Ник Нёрс – о громком обмене

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Главный тренер «Филадельфии Сиксерс» Ник Нёрс прокомментировал обмен между «Нью-Йорк Никс» и «Торонто Рэпторс».

«Надеюсь, обе команды от этого станут хуже», – приводит слова Нёрса обозреватель «Торонто» Блейк Мёрфи в своих социальных сетях.

Отметим, что «Нью-Йорк» обменял форварда Ар Джея Барретта, разыгрывающего Иммануэля Куикли и пик во втором раунде драфта на лёгкого форварда «Торонто» О Джи Ануноби, разыгрывающего Малачи Флинна и тяжёлого форварда Прешеса Ачиуву.

Напомним, что «Филадельфия», «Нью-Йорк» и «Торонто» вместе находятся в Восточной конференции.

На данный момент «Филадельфия» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции (22-10), «Нью-Йорк» расположился на восьмой позиции (17-15), а «Торонто» в списке аутсайдеров – на 12-м месте с результатом 12-20.