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Карри рассказал, влияют ли неудачные матчи на его уверенность

Карри рассказал, влияют ли неудачные матчи на его уверенность
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Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о том, как на него влияют неудачные матчи в его исполнении.

«Я уже бывал в такой ситуации, когда всё «залетает» — а потом наоборот. Ставлю перед собой более высокие требования и знаю, что мне нужно лучше принимать решения, лучше играть, стараться сохранять стабильность. Обеспечить тот «удар», который пугает команды и даёт нам необходимый толчок.

Мы остаёмся конкурентоспособными, даже когда мои показатели снижаются — но командная уверенность всегда остаётся на высоте. Трудно быть идеальным все 82 игры, но ты всё равно остаёшься собой, потому что по ходу сезона закон больших чисел берёт верх. А я уже доказал, что мне это под силу. Поэтому моя уверенность остаётся на высоте», – сказал Карри на пресс-конференции.

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