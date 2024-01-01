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Единая лига ВТБ опубликовала поздравление с Новым годом

Единая лига ВТБ опубликовала поздравление с Новым годом
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Единая лига ВТБ на своём официальном сайте опубликовала поздравление с Новым годом.

«С Новым годом! Единая Лига ВТБ поздравляет своих друзей и партнёров, а также всех поклонников баскетбола с Новым годом! Удачи, благополучия, новых побед, свершений и ярких положительных эмоций – от жизни и, конечно, от баскетбола! До встречи в 2024-м!», — говорится в релизе пресс-службы Единой лиги ВТБ.

В декабре впервые в истории Единой лиги ВТБ сразу два игрока были признаны MVP месяца. Ими стали лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович и центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк.

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