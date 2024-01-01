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Леброн Джеймс играл с «Пеликанс» с симптомами гриппа

Леброн Джеймс играл с «Пеликанс» с симптомами гриппа
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение команды от «Нью-Орлеан Пеликанс» (109:129). В данном матче Леброн набрал 34 очка, при этом по информации ABC7 лидер «Лейкерс» вышел на паркет с симптомами гриппа.

«Нам нужно разобраться и, конечно же, стать лучше. Мы не из тех команд, которые любят догонять. В этом сезоне мы часто находимся в таком положении. Очевидно, вчерашний перелёт нам не помог. В отель добрались только в 3:45 ночи. Это был тяжёлый день, я пытался перестроиться и подготовиться к игре. Но рад, что смог выйти на площадку и попытаться помочь своей команде в каких-то моментах», — приводит слова Джеймса ABC7.

Отметим, что калифорнийский клуб идёт на 10-й строчке Западной конференции, выиграв ровно 50% матчей.

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