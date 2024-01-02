Главный тренер «Далласа» Кидд высказался об Ирвинге после разгрома в матче с «Ютой»

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (90:127). Участие в этой встрече впервые с 9-го декабря принял разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг, оправившийся после травмы ноги.

«Здорово, что Кайри вернулся в строй. Думаю, все мы теперь можем полагаться на Ирвинга. Конечно, стоит отдать должное «Юте». Они вышли и ударили нас прямо в челюсть. Сегодня не было должного уровня коммуникации, и как тренер я беру вину за это на себя», — сказал Кидд на пресс-конференции.

Отметим, что Ирвинг провёл на площадке чуть более 32 минут, за это время набрав 14 очков, сделав девять подборов и отдав четыре результативные передачи.