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Гордон Хэйворд рассказал об уроке от Коби Брайанта, выведшем его на новый уровень

Гордон Хэйворд рассказал об уроке от Коби Брайанта, выведшем его на новый уровень
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Форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд рассказал, как с помощью прославленного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта стал лучше не только как баскетболист, но и добился прогресса в ментальном плане.

«Я думаю, он просто проверял меня, чтобы узнать, хочу ли я работать? В противном случае он и сам бы не стал прилагать усилий. Я очень многому у него научился. Речь о менталитете. Думаю, что именно этот менталитет действительно вывел меня на новый уровень», — сказал Хэйворд в Podcast P with Paul George.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом НБА. Погиб в январе 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом:

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