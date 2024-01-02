Ирвинг пожертвовал $ 26 тыс. человеку, которому не хватало денег на пересадку почки

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг пожертвовал $ 26 тыс. человеку, которому не хватало денег на операцию по пересадке почки.

«Кайри Ирвинг пожертвовал $ 26 тыс. Эндрюсу Дзифе Амузу, который ждёт пересадки почки и у которого не так много времени. Их семья не могла позволить себе трансплантацию, поэтому они в отчаянии основали фонд помощи. Им нужно было $ 25 тыс., но Кайри отправил им $ 26 тысяч», — сообщил инсайдер Лэндон Томас в социальных сетях.

Пожертвование Ирвинга изначально было помечено как анонимное, но организатор сбора средств сообщил, что именно Кайри отправил деньги.

Сегодня, 2 января, Ирвинг принял участие в матче регулярного чемпионата НБА. Для разыгрывающего это была первая игра с 9 декабря, когда он получил травму.