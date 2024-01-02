Василие Пушица перешёл в «Астану»

Сербский баскетболист Василие Пушица стал игроком «Астаны», сообщает телеграм-канал «Перехват».

Напомним, на днях саратовский «Автодор» объявил о прекращении сотрудничества с 28-летним защитником.

Отметим, что Пушица присоединился к «Автодору» в конце сентября прошлого года. Серб был одним из лидеров саратовской команды: Василие принял участие в 18 матчах в её составе, в которых в среднем набирал 8,7 очка, делал 2,1 подбора и две передачи.

В настоящий момент «Астана» занимает 11-е место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе восемь побед при 11 поражениях. «Автодор» располагается на 10-й позиции. На счету саратовцев также восемь побед и 11 поражений.