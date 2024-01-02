Дуайт Ховард: финал в 2020-м был самым сложным в моей карьере

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуайт Ховард назвал финал в 2020 году сложнейшим в своей карьере.

Напомним, тогда «Лос-Анджелес Лейкерс» в шести матчах оказался сильнее «Майами Хит».

«Это был самый сложный финал, однозначно! Даже сложнее, чем когда я играл против Коби и «Лейкерс» в 2009 году.

Любой игрок, которого вы спросите, скажет вам то же самое, неважно, из какой команды», — написал Ховард в социальных сетях.

Последним клубом в НБА для баскетболиста был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и собирая по 5,9 подбора за матч.

Ховард за свою карьеру успел поиграть за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Атланту Хоукс», «Хьюстон Рокетс», «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Уизардс» и «Филадельфию Сиксерс».