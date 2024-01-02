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О Джи Ануноби прокомментировал свой дебют в составе «Нью-Йорк Никс»

О Джи Ануноби прокомментировал свой дебют в составе «Нью-Йорк Никс»
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Новоиспечённый форвард «Нью-Йорк Никс» О Джи Ануноби высказался о своём дебюте в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (112:106). Ануноби отметился во встрече 17 очками и шестью подборами.

«Я чувствовал себя хорошо. Просто пытался помочь команде на обоих концах площадки. Общался с ребятами в защите, а они подсказывали мне, помогали понять, где находиться, и всё такое. Мне было комфортно.

Мне часто подсказывали, куда я должен двигаться и что я должен делать. Это мне помогло, и я благодарен за это.

Мой контракт? Я хочу двигаться день за днём и позволяю своим агентам заниматься этими вещами. Когда придёт время, мы разберёмся с этим. Но я действительно рад быть здесь», — приводит слова Ануноби Basket News со ссылкой на ESPN.

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