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Сэндифорд-Артест считает, что Вембаньяма может побить исторический рекорд Чемберлена

Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Метта Сэндифорд-Артест высказался о первом номере драфта 2023 года — центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

Метта не исключил, что француз однажды сможет побить легендарный рекорд Уилта Чемберлена, который в 1962 году набрал 100 очков в одном матче НБА.

«Он самый близкий к Уилту Чемберлену из всех, кого мы когда-либо видели», — сказал Сэндифорд-Артест в эфире Run It Back.

Ранее главный тренер «Спёрс» Грег Попович сообщил, что на Вембаньяму будет наложено ограничение по минутам на ближайшие одну-две недели из-за травмы.

В нынешнем регулярном чемпионате Вембаньяма сыграл 28 матчей за «Сан-Антонио», в которых в среднем за игру набирал 18,9 очка, делал 10,3 подбора и три передачи.