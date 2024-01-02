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Сэндифорд-Артест считает, что Вембаньяма может побить исторический рекорд Чемберлена

Сэндифорд-Артест считает, что Вембаньяма может побить исторический рекорд Чемберлена
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Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Метта Сэндифорд-Артест высказался о первом номере драфта 2023 года — центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Метта не исключил, что француз однажды сможет побить легендарный рекорд Уилта Чемберлена, который в 1962 году набрал 100 очков в одном матче НБА.

«Он самый близкий к Уилту Чемберлену из всех, кого мы когда-либо видели», — сказал Сэндифорд-Артест в эфире Run It Back.

Ранее главный тренер «Спёрс» Грег Попович сообщил, что на Вембаньяму будет наложено ограничение по минутам на ближайшие одну-две недели из-за травмы.

В нынешнем регулярном чемпионате Вембаньяма сыграл 28 матчей за «Сан-Антонио», в которых в среднем за игру набирал 18,9 очка, делал 10,3 подбора и три передачи.

НБА - регулярный чемпионат
01 января 2024, понедельник. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 134
Бостон Селтикс
Бостон
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 22, Вембаньяма - 21, Брэнэм - 11, Грэм - 9, Сохан - 9, Барлоу - 8, Джонс - 8, Мамукелашвили - 7, Осман - 5, Уэсли - 1, Макдермотт, Сиссоко, Шампани
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Браун - 24, Уайт - 17, Порзингис - 14, Корнет - 12, Хозер - 11, Притчард - 9, Хорфорд - 7, Кета - 5, Бриссетт - 4, Бэнтон - 4, Стивенс - 2, Михайлюк
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