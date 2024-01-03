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Джа Морант забил сверху с сопротивлением Виктора Вембаньямы

Джа Морант забил сверху с сопротивлением Виктора Вембаньямы
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант исполнил данк с сопротивлением центрового Виктора Вембаньямы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Сан-Антонио Спёрс». Морант прошёл под кольцо, где обыграл Вембаньяму, после чего забил сверху.

Видеозапись доступна на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Напомним, «Мемфис» победил «Сан-Антонио» со счётом 106:98. Морант в этой встрече набрал 26 очков, совершил пять подборов и отдал десять результативных передач. Вембаньяма отметился 20 очками. Кроме того, в активе французского центрового семь подборов и одна результативная передача.

Недавно Морант заявил, что игра его команды меняется, когда он находится на площадке.

Заявление Моранта:
Морант: когда я на площадке, матч проходит совершенно по-другому
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