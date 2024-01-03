Видеообзор гостевой победы «Црвены Звезды» в матче Евролиги с «Фенербахче»

Вчера, 2 января, в Стамбуле (Турция) состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Фенербахче» принимал сербскую «Црвену Звезду». Встреча завершилась победой белградского клуба со счётом 85:76.
«Црвена Звезда» в гостях победила «Фенербахче» в Евролиге:
Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.
Отметим статистические показатели россиянина Джоэла Боломбоя, выступающего за «Црвену Звезду». В матче с «Фенербахче» российский тяжёлый форвард набрал 24 очка, став самым результативным игроком матча. Кроме того, в его активе шесть подборов.
«Црвена Звезда» одержала седьмую победу в турнире и занимает в настоящий момент 15-е место в турнирной таблице. «Фенербахче» потерпел восьмое поражение и располагается сейчас на девятом месте.
- 3 января 2024
-
10:25
-
10:14
-
09:13
-
00:59
- 2 января 2024
-
23:56
-
22:45
-
21:42
-
20:13
-
19:25
-
18:19
-
17:41
-
16:30
-
15:19
-
14:46
-
13:57
-
12:53
-
11:33
-
10:34
-
09:56
-
09:18
-
01:44
- 1 января 2024
-
22:11
-
09:56
-
06:19
-
05:33
-
05:20
-
02:23
-
00:30
- 31 декабря 2023
-
23:30
-
21:50
-
20:00
-
19:10
-
17:50
-
17:22
-
16:54