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Видеообзор гостевой победы «Црвены Звезды» в матче Евролиги с «Фенербахче»

Видеообзор гостевой победы «Црвены Звезды» в матче Евролиги с «Фенербахче»
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Вчера, 2 января, в Стамбуле (Турция) состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Фенербахче» принимал сербскую «Црвену Звезду». Встреча завершилась победой белградского клуба со счётом 85:76.

«Црвена Звезда» в гостях победила «Фенербахче» в Евролиге:

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Отметим статистические показатели россиянина Джоэла Боломбоя, выступающего за «Црвену Звезду». В матче с «Фенербахче» российский тяжёлый форвард набрал 24 очка, став самым результативным игроком матча. Кроме того, в его активе шесть подборов.

«Црвена Звезда» одержала седьмую победу в турнире и занимает в настоящий момент 15-е место в турнирной таблице. «Фенербахче» потерпел восьмое поражение и располагается сейчас на девятом месте.

Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
02 января 2024, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
76 : 85
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
Црвена Звезда: Теодосич, Ханга, Давидовац, Лазич, Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Гиллеспи, Topic, dos Santos
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