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Стив Керр высказался о ситуации с бессрочно дисквалифицированным в НБА Грином

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий по поводу ситуации с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином. Напомним, игрок получил бессрочную дисквалификацию за удар в лицо центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича в матче регулярного чемпионата НБА.

«Дрэймонда не было с нами. Мы предоставляли ему его личное пространство, а он предоставил личное пространство нам», — сказал Керр на пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче «Голден Стэйт» встречался с «Орландо Мэджик». Игра завершилась победой игроков «Уорриорз» со счётом 121:115.

В следующем туре регулярного чемпионата «Голден Стэйт» дома сыграет с клубом «Денвер Наггетс». Матч пройдёт 5 января и начнётся в 06:00 мск.

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку: