Дуайт Ховард перешёл в филиппинскую команду

Знаменитый американский центровой Дуайт Ховард присоединиnся к филиппинской команде Strong Group на Международном чемпионате Дубая по баскетболу 2024 года. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Международный чемпионат Дубая состоится в период с 19 по 28 января. В составе Strong Group ранее уже выступали такие баскетболисты НБА, как Ник Янг и Шабазз Мухаммад.

В прошлое межсезонье Ховард вёл переговоры о возможном возвращении в НБА, в частности, игрок собирался присоединиться к «Голден Стэйт Уорриорз». Однако после встречи и тренировок с «Голден Стэйт» Ховард так и не был подписан. Отметим, что последний раз Ховард играл в НБА в сезоне 2021/2022. Тогда он принял участие в 60 матчах в составе «Лейкерс», набирая в среднем 6,2 очка и делая 5,9 подбора за 16,2 минуты игрового времени за игру.