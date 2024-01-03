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Тренер «Зенита» Паскуаль: я никогда не был близок к возвращению в «Барселону»

Тренер «Зенита» Паскуаль: я никогда не был близок к возвращению в «Барселону»
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Главный тренер санкт-петербуржского «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о том, что у него не было возможности вернуться в «Барселону».

«Всякий раз, когда у «Барсы» возникают проблемы, легко подумать, что они выберут Чави, потому что он местный. Я понимаю логику появления этих слухов, но могу лишь повторить, что никогда не был близок к новому контракту с сине-гранатовыми», — приводит слова Паскуаля Basketball Sphere.

Паскуаль возглавлял каталонскую команду в период с 2008 по 2016 год. Позже специалист перебрался в греческий «Панатинаикос», который тренировал до 2018 года. В 2020-м Паскуаль стал наставником команды из Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что в ноябре 2023 года испанский специалист преодолел отметку в 200 матчей во главе «Зенита».

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