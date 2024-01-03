Хэйворд назвал Ирвинга самым талантливым баскетболистом, с которым он играл

Форвард «Шарлотт Хорнетс» Гордон Хэйворд дал комментарий по поводу разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга.

«Мне посчастливилось играть с очень талантливыми игроками, но я никогда не видел никого, кто был бы так талантлив с мячом, как Кайри. Наблюдая за его действиями на площадке, ты думаешь: «Что он только что сделал?» Я никогда не видел, как он над этим работает, это просто происходит. Я видел знаменитый ролик, как он обводит всех на тренировке сборной США, я был на площадке в тот момент. На мой взгляд, он самый талантливый игрок, особенно для своих габаритов. Он не самый атлетичный, не самый быстрый, но у него есть всё», — сказал Хэйворд в Podcast P with Paul George.

Ранее Ирвинг пожертвовал $ 26 тыс. человеку, которому не хватало денег на операцию по пересадке почки.