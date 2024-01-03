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Паскуаль рассказал, собирается ли он остаться в «Зените» после истечения контракта

Паскуаль рассказал, собирается ли он остаться в «Зените» после истечения контракта
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Главный тренер санкт-петербуржского «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о том, собирается ли он продлевать контракт с российской командой после истечения срока нынешнего соглашения.

Действующее соглашение испанского специалиста заключено до конца сезона-2023/2024.

«Сложно сказать, потому что мы никогда не знаем, что может случиться. Могу лишь сказать, что я на 100 процентов сосредоточен на «Зените» и хочу завершить текущий сезон наилучшим образом. После этого, независимо от того, выиграем мы Кубок Белова или нет, нам с руководством петербургского клуба придется подумать о следующих шагах и посмотреть, какой вариант будет наилучшим», — приводит слова Паскуаля Basketball Sphere.

Отметитм, что в ноябре 2023 года Паскуаль преодолел отметку в 200 матчей во главе «Зенита».

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