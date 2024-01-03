Хавьер Паскуаль: без российских команд уровень Евролиги снизился

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль считает, что уровень конкуренции в Евролиге снизился после дисквалификации российских команд.

«На момент дисквалификации «Зенит», ЦСКА и УНИКС входили в топ-8 в регулярном сезоне. Несмотря на то, что новые команды, вошедшие в Евролигу, играют очень хорошо, без российских команд уровень конкуренции немного снизился. Всё-таки все три участника турнира от России претендовали на титул. А все основные игроки, покинувшие российские клубы после дисквалификации, сейчас на ведущих ролях в других командах Евролиги», — приводит слова Паскуаля Basketball Sphere.

Ранее Паскуаль рассказал о том, что у него не было возможности вернуться в «Барселону» на протяжении карьеры.