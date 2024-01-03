«Барселона» — «Реал»: где смотреть матч баскетбольной Евролиги, во сколько начало

Сегодня, 3 января, состоится очередной тур регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого сыграют два испанских клуба, «Барселона» и мадридский «Реал». Встреча состоится в Барселоне и начнётся в 23:00 по московскому времени.

В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Евролиги. На счету каталонцев 11 побед и шесть поражений. «Реал» является лидером чемпионата. Мадридский клуб в 17 турах одержал 16 побед и потерпел лишь одно поражение.

Евролига. «Монако» — «Барселона»:

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Ранее экс-тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль объяснил, почему не покинул «Зенит» после исключения команды из Евролиги.

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