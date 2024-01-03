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В Красноярске пропал воспитанник ЦСКА Антон Петухов

В Красноярске пропал воспитанник ЦСКА Антон Петухов
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Воспитанник «Енисея» и ЦСКА Антон Петухов, выступающий сейчас за «Барнаул» на позиции форварда, пропал в Красноярске в ночь с 30 на 31 декабря. Игрок перестал выходить на связь, о его местоположении ничего неизвестно. Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Петухов выступал за ЦСКА с 2020 по 2023 год. В составе столичного клуба Петухов стал чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021). Вместе с тренером дубля красно-синих Александром Герасимовым они перебрались в «Барнаул» летом 2023 года. В нынешнем сезоне суперлиги 20-летний форвард провёл шесть матчей.

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