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Клэй Томпсон — о беседе со Стивом Керром: это помогло мне очень расслабиться

Клэй Томпсон — о беседе со Стивом Керром: это помогло мне очень расслабиться
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал, как беседа с главным тренером калифорнийского клуба Стивом Керром помогла ему обрести уверенность на фоне неудачных выступления по ходу сезона-2023/2024 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это помогло мне очень расслабиться. Иногда я забываю, насколько успешными и удачливыми у меня были чемпионские сезоны [в составе «Уорриорз], мои участия Матчах всех звёзд и золотые медали.

И когда есть сильное желание вернуться на этот уровень, то ты находишь свой путь [для достижения этого]», — приводит слова Томпсона East Bay Times.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 32 встречах, набирая в среднем 16,7 очка, 3,7 подбора и 2,1 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 42, трёхочковых — 37,7.

Взгляд в прошлое:
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Клэй Томпсон забросил с центра площадки:

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