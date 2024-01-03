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Алексей Швед сообщил, что его паспорт стал препятствием при переходе в «Црвену Звезду»

Алексей Швед сообщил, что его паспорт стал препятствием при переходе в «Црвену Звезду»
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Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед рассказал о своём несостоявшемся переходе в сербскую «Црвену Звезду», который активно обсуждался в СМИ в минувшее межсезонье.

«Мы общались с агентом и рассмотрели все возможные варианты. Большая часть предложений была из Европы и Китая. Мы разговаривали с представителями «Црвены Звезды». Наши переговоры продолжались примерно месяц. Лично мне нравился этот вариант, я видел, что там качественный подбор игроков, а ещё там был тренер Душко Иванович, которого я очень ценю и люблю как человека. Я правда хотел подписать контракт. Я был полностью готов и сказал об этом людям в клубе.

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Мне ответили, что нужно немного подождать. Спустя целый месяц, я им ещё раз сообщил, что готов приехать и помочь. Но мне сказали, что есть проблемы. Объяснили, что самое большое препятствие — это выездные матчи и мой российский паспорт. Например, я бы не смог играть в Литве. Видимо, в конечном итоге этот фактор и стал решающим. Мне нравится Сербия и Белград, у меня много друзей там, я также знаю, что болельщики меня уважают, но такова жизнь. Теперь надо просто идти дальше», — приводит слова Шведа Mozzart Sport.

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