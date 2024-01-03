Зрителей матча НБА по просьбе Кайри Ирвинга заставили убрать плакаты в поддержку евреев

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг выразил недовольство поведением болельщиков в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (90:127).

На матче присутствовал раввин Авреми Зиппель и его семья, которые, сидя в первом ряду, держали в руках плакаты с надписью «Я еврей и горжусь этим». Участник акции перед матчем сообщил на своей странице в социальной сети, что на такой поступок его побудили антисемитские высказывания Ирвинга в прошлом году.

Фото: https://twitter.com/UtahRabbi/status/1742003002872119427/photo/1

В конце первой четверти матча Ирвинг обратил внимание на эти таблички и прокомментировал их, после чего в перерыве организаторы встречи потребовали от участников акции убрать плакаты.

«Я хочу внести предельную ясность. Мы ни в коем случае не хотели освистать Кайри. Наше послание было простым: мы евреи, мы гордые евреи, и я здесь сегодня вечером из-за тех проблем, которые пережил мой народ», — приводит слова Зиппеля Deseret News.

«Вопрос в том, существует ли на бумаге правило, согласно которому на местах у площадки не должно быть никаких плакатов. И если оно есть, то кто-нибудь знает, где указано это правило?» — прокомментировал эпизод Ирвинг.

«Кодекс поведения существует для того, чтобы можно было играть и делать свою работу, ни на что не отвлекаясь. Независимо от того, где болельщик находится на арене, если его плакат становится отвлекающим или вызывает реакцию игрока, мы попросим убрать его», — высказались о ситуации в «Юте Джаз».