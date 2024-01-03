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Алексей Швед ответил на вопрос о возвращении в европейский баскетбол

Алексей Швед ответил на вопрос о возвращении в европейский баскетбол
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Российский разыгрывающий китайского клуба «Шаньси Лунгс» Алексей Швед высказался о возможном возвращении в Европу.

Я доволен тем, что приехал в Китай. Мне хорошо здесь, тут хорошие люди, отличные условия, лига качественная, есть много игроков, которые раньше были на серьёзных ролях в НБА. Абсолютно доволен текущим развитием моей карьеры.

Возвращение в Европу? Я не очень хорошо знаю, что сейчас происходит в европейском баскетболе, из-за большого количества игр в Китае. Мы играем практически через день, но мой отец за всем следит и рассказывает мне, что там происходит. И мой агент тоже постоянно рассказывает мне новости.

Конечно, я готов вернуться в Европу, когда в Китае закончится сезон, но сейчас я сосредоточен исключительно на том, чтобы помочь команде в этом сезоне. У нас очень много матчей — каждые два дня. После сезона я всё обдумаю и приму решение», — приводит слова Шведа Mozzart Sport.

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