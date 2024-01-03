«Я ещё ни черта не доказал». Холмгрен — о том, что претендует на звание «Новичок года»

Центровой «Оклахомы-Сити Тандер» Чет Холмгрен, проводящий свой первый сезон в НБА, высказался о том, что вошёл в число претендентов на звание «Новичок года».

«Я ещё ни черта не доказал. Я сыграл всего 30 матчей. Нам ещё предстоит пройти долгий путь», — сказал 21-летний Холмгрен в интервью ESPN.

На данный момент Холмгрен провёл 32 игры в регулярном чемпионате этого сезона. В среднем за матч он набирал 17,6 очков, делал 7,6 подборов и 2,7 передач.

В активе Холмгрена уже две награды «Новичок месяца» Западной конференции в нынешнем сезоне.

«Оклахома-Сити» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, победив в 71,9% матчей. В ближайшей игре «Тандер» 4 января сыграют на выезде с «Атлантой Хоукс».