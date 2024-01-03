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«Я ещё ни черта не доказал». Холмгрен — о том, что претендует на звание «Новичок года»

«Я ещё ни черта не доказал». Холмгрен — о том, что претендует на звание «Новичок года»
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Центровой «Оклахомы-Сити Тандер» Чет Холмгрен, проводящий свой первый сезон в НБА, высказался о том, что вошёл в число претендентов на звание «Новичок года».

«Я ещё ни черта не доказал. Я сыграл всего 30 матчей. Нам ещё предстоит пройти долгий путь», — сказал 21-летний Холмгрен в интервью ESPN.

На данный момент Холмгрен провёл 32 игры в регулярном чемпионате этого сезона. В среднем за матч он набирал 17,6 очков, делал 7,6 подборов и 2,7 передач.

В активе Холмгрена уже две награды «Новичок месяца» Западной конференции в нынешнем сезоне.

«Оклахома-Сити» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, победив в 71,9% матчей. В ближайшей игре «Тандер» 4 января сыграют на выезде с «Атлантой Хоукс».

НБА - регулярный чемпионат
03 января 2024, среда. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 123
Бостон Селтикс
Бостон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 36, Гидди - 23, Уильямс - 16, Холмгрен - 14, Джо - 10, Дорт - 9, Уильямс - 5, Уоллес - 5, Уиггинс - 4, Мицич - 3, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Покушевски, Манн
Бостон Селтикс: Порзингис - 34, Тейтум - 30, Уайт - 19, Браун - 15, Холидэй - 7, Хорфорд - 7, Хозер - 6, Притчард - 5, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
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