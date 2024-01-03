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Секулич: мы исходим из того, что «Астана» приедет с целью увезти из Краснодара победу

Секулич: мы исходим из того, что «Астана» приедет с целью увезти из Краснодара победу
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной», который пройдёт 5 января.

«Хорошо ли, что команда в канун Нового года имела три подряд выходных? Увидим на матче! Но я верю, что отдых пошёл им на пользу. В первой части сезона был очень плотный график, и попросту необходимо перезарядить аккумуляторы перед матчами, важность которых будет всё повышаться и повышаться.

Какого баскетбола жду от «Астаны»? Они в этом сезоне показывают, что у них есть качество и поставленная командная игра. Мы исходим из того, что они приедут к нам с твёрдой целью – увезти из Краснодара победу. Поэтому настраиваемся показать лучший баскетбол, на который способны, чтобы продолжить беспроигрышную серию перед своими трибунами.

Кого бы назвал ключевыми игроками «Астаны»? В первую очередь, Маркелла Джонсона, именно он ведёт за собой всю команду. Ещё отмечу Карвела Андресона – опытного игрока, который даёт команде очень многое, в основном, своими точными бросками с дистанции. Есть Ройс Хэмм, ещё недавно игравший за «Зенит». Вообще, все шесть легионеров у «Астаны» очень качественные, и казахские игроки их хорошо дополняют. Так что нам будет противостоять серьёзный соперник, никакой недооценки мы не должны себе позволить.

Почти все билеты на матч уже проданы? Очень хорошая новость! У нас прекрасная поддержка на домашних матчах, и, если в игре настаёт сложный момент, трибуны всегда дают нам нужный заряд уверенности и позитивной энергии. Конечно, чем больше зрителей, тем лучше эта атмосфера помогает нам добиться нужного результата. Так что я очень рад узнать, что зрителей придёт много", — приводит слова Секулича пресс-служба краснодарской команды.

На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 68,4% побед. «Астана» идёт на 11 строчке, победив в 42,1% матчей.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
73 : 93
Локомотив-Кубань
Краснодар
Зенит: Курич - 19, Эртель - 10, Дублевич - 10, Вольхин - 9, Клименко - 7, Герасимов - 6, Хантер - 6, Зубков - 4, Жбанов - 2, Захаров, Шевчук, Морман
Локомотив-Кубань: Мартюк - 32, Акун-Пёрселл - 14, Бэрфорд - 9, Щербенев - 9, Уайт - 7, Емченко - 6, Елатонцев - 5, Ведищев - 5, Узинский - 4, Квитковских - 2, Темиров, Близнюк
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