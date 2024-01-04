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27 очков Веселы помогли «Барселоне» обыграть «Реал» и другие результаты Евролиги 3 января

27 очков Веселы помогли «Барселоне» обыграть «Реал» и другие результаты Евролиги 3 января
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3 января прошли четыре матча в рамках Евролиги сезона-2023/2024.

Евролига. Календарь сезона-2023/2024
Евролига. Турнирная таблица сезона-2023/2024

Прежде всего обращает на себя внимание противостояние двух команд из тройки лидеров — «Барселоны» и мадридского «Реала» — в котором победа досталась каталонцам со счётом 83:78.

Самым результативным игроком встречи стал чешский центровой «сине-гранатовых» Ян Веселы, записавший на свой счёт 27 очков.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 3 января в Евролиге:

«Валенсия» — «Анадолу Эфес» — 93:88
«Баскония» — «Панатинаикос» — 75:73
«Виртус Болонья» — «Бавария» — 85:83
«Барселона» — «Реал» — 83:78

Лидером регулярного сезона Евролиги является мадридский «Реал», одержавший победу в 16 из 18 матчей и набравший 32 очка. Замыкает турнирную таблицу французский АСВЕЛ, сумевший добиться побед лишь в двух играх.

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Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
03 января 2024, среда. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
93 : 88
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Валенсия: Харпер, Рейверс, Прадилья, Anderson, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Jovic, Туре, Робертсон, Дэвис, Оджелей
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Брайант, Oncel, Томпсон, Yildizli, Пляйсс, Холлац, Османи, Oturu, Daum, Jones
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
03 января 2024, среда. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
75 : 73
Панатинаикос
Афины, Греция
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Rogkavopoulos, Diop, Котсар, Костелло, Монеке
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Эрнангомес, Mitoglou, Манцукас
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
03 января 2024, среда. 22:30 МСК
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Окончен
85 : 83
Бавария
Мюнхен, Германия
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Mascolo, Lomazs, Шенгелия, Хэкетт, Полонара, Жижич, Данстон, Абасс
Бавария: Уэйлер-Бэбб, Francisco, Эдвардс, Гиффей, Радончич, Бонга, Больмаро, Лучич, Обст, Ибака, Brankovic, Букер
Евролига . Регулярный чемпионат. 18-й тур
03 января 2024, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
83 : 78
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Реал Мадрид: Козёр, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Алосен, Родригес, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Ндиайе, Муса
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