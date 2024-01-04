27 очков Веселы помогли «Барселоне» обыграть «Реал» и другие результаты Евролиги 3 января

3 января прошли четыре матча в рамках Евролиги сезона-2023/2024.
Прежде всего обращает на себя внимание противостояние двух команд из тройки лидеров — «Барселоны» и мадридского «Реала» — в котором победа досталась каталонцам со счётом 83:78.
Самым результативным игроком встречи стал чешский центровой «сине-гранатовых» Ян Веселы, записавший на свой счёт 27 очков.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 3 января в Евролиге:
«Валенсия» — «Анадолу Эфес» — 93:88
«Баскония» — «Панатинаикос» — 75:73
«Виртус Болонья» — «Бавария» — 85:83
«Барселона» — «Реал» — 83:78
Лидером регулярного сезона Евролиги является мадридский «Реал», одержавший победу в 16 из 18 матчей и набравший 32 очка. Замыкает турнирную таблицу французский АСВЕЛ, сумевший добиться побед лишь в двух играх.
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