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«Индиана» выиграла в пятый раз подряд, обыграв «Милуоки»

«Индиана» выиграла в пятый раз подряд, обыграв «Милуоки»
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В ночь с 3 на 4 января мск на площадке арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в американском Индианаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс». Со счётом 142:130 победу одержали хозяева паркета.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

До большого перерыва никому не удавалось далеко оторваться в счёте — первую четверть с преимуществом в два очка выиграли «Пэйсерс», но после второй столько же выигрывали уже гости. Решающей стала третья четверть, по итогам которой «Индиана» вела с гандикапом в 16 очков. «Бакс» удалось лишь немного сократить отставание в концовке игры.

Эта победа стала для «Индианы» пятой подряд и второй кряду над идущим вторым в Восточной конференции «Милуоки» — 2 января «Пэйсерс» обыграли «Бакс» на выезде со счётом 122:113.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
142 : 130
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 31, Матурин - 16, Топпин - 15, Браун - 15, Тёрнер - 15, Смит - 13, Хилд - 10, Джексон - 9, Несмит - 9, Макконнелл - 6, Уокер - 3, Нвора, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Лиллард - 23, Миддлтон - 19, Лопес - 16, Боучэмп - 12, Портис - 9, Бисли - 8, Пэйн - 7, Джексон - 7, Коннотон - 3, Ливингстон, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
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