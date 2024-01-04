«Индиана» выиграла в пятый раз подряд, обыграв «Милуоки»

В ночь с 3 на 4 января мск на площадке арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в американском Индианаполисе завершился матч регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» — «Милуоки Бакс». Со счётом 142:130 победу одержали хозяева паркета.

До большого перерыва никому не удавалось далеко оторваться в счёте — первую четверть с преимуществом в два очка выиграли «Пэйсерс», но после второй столько же выигрывали уже гости. Решающей стала третья четверть, по итогам которой «Индиана» вела с гандикапом в 16 очков. «Бакс» удалось лишь немного сократить отставание в концовке игры.

Эта победа стала для «Индианы» пятой подряд и второй кряду над идущим вторым в Восточной конференции «Милуоки» — 2 января «Пэйсерс» обыграли «Бакс» на выезде со счётом 122:113.