«Детройт» запустил новую серию поражений после антирекордной, проиграв в овертайме «Юте»

В ночь с 3 на 4 января на паркете «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити прошёл матч регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» — «Детройт Пистонс». Со счётом 154:148 OT победу одержали хозяева площадки.

Первая четверть осталась за игроками «Детройта» с преимуществом в семь очков. К большому перерыву «Джаз» подтянулись в счёте, сократив отставание до двух очков. После третьей четверти «Пистонс» выигрывали «+5», но в заключительном отрезке баскетболисты «Юты» отыграли отставание и встреча перешла в овертайм. Пять дополнительных минут принесли успех хозяевам паркета.

Эта победа стала для «Юты» третьей подряд. «Детройт» уступил во второй встрече кряду после того, как оборвал антирекордную серию в истории НБА из 28 поражений.