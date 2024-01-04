Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Детройт» запустил новую серию поражений после антирекордной, проиграв в овертайме «Юте»

«Детройт» запустил новую серию поражений после антирекордной, проиграв в овертайме «Юте»
Комментарии

В ночь с 3 на 4 января на паркете «Дельта-центра» в Солт-Лейк-Сити прошёл матч регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» — «Детройт Пистонс». Со счётом 154:148 OT победу одержали хозяева площадки.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Первая четверть осталась за игроками «Детройта» с преимуществом в семь очков. К большому перерыву «Джаз» подтянулись в счёте, сократив отставание до двух очков. После третьей четверти «Пистонс» выигрывали «+5», но в заключительном отрезке баскетболисты «Юты» отыграли отставание и встреча перешла в овертайм. Пять дополнительных минут принесли успех хозяевам паркета.

Эта победа стала для «Юты» третьей подряд. «Детройт» уступил во второй встрече кряду после того, как оборвал антирекордную серию в истории НБА из 28 поражений.

НБА - регулярный чемпионат
04 января 2024, четверг. 05:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
154 : 148
ОТ
Детройт Пистонс
Детройт
Юта Джаз: Кларксон - 36, Маркканен - 31, Секстон - 25, Коллинс - 17, Фонтеккио - 16, Олиник - 9, Кесслер - 8, Джордж - 5, Данн - 4, Агбаджи - 3, Хендрикс, Хортон-Такер, Сенсабо, Саманич, Юртсевен
Детройт Пистонс: Богданович - 36, Каннингем - 31, Бёркс - 27, Дюрен - 17, Айви - 11, Ливерс - 10, Уайзмен - 8, Нокс - 4, Хейз - 2, Томпсон - 2, Сассер, Харрис, Багли III
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android