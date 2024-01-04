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Рэй Аллен рассказал, в чём Леброн Джеймс превосходит Майкла Джордана

Рэй Аллен рассказал, в чём Леброн Джеймс превосходит Майкла Джордана
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Двукратный чемпион НБА и член Зала славы баскетбола Рэй Аллен рассказал, в каком компоненте лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превосходит легендарного Майкла Джордана.

«Леброн, вероятно, один из лучших пасующих, которых видела лига. У Джордана это, пожалуй, самая слабая часть его игры… Но в то же время у Майкла не было других слабых мест», — приводит слова Аллена Legion Hoops.

Джордан — шестикратный чемпион НБА, пятикратный обладатель трофея MVP, лучший обороняющийся игрок года, 14-кратный участник Матча всех звёзд, двукратный олимпийский чемпион.

Леброн, в свою очередь, является четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным обладателем награды MVP, 19-кратным участником Матча всех звёзд, двукратным олимпийским чемпионом.

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