Рэй Аллен рассказал, в чём Леброн Джеймс превосходит Майкла Джордана

Двукратный чемпион НБА и член Зала славы баскетбола Рэй Аллен рассказал, в каком компоненте лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс превосходит легендарного Майкла Джордана.

«Леброн, вероятно, один из лучших пасующих, которых видела лига. У Джордана это, пожалуй, самая слабая часть его игры… Но в то же время у Майкла не было других слабых мест», — приводит слова Аллена Legion Hoops.

Джордан — шестикратный чемпион НБА, пятикратный обладатель трофея MVP, лучший обороняющийся игрок года, 14-кратный участник Матча всех звёзд, двукратный олимпийский чемпион.

Леброн, в свою очередь, является четырёхкратным чемпионом НБА, четырёхкратным обладателем награды MVP, 19-кратным участником Матча всех звёзд, двукратным олимпийским чемпионом.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками: