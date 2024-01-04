«Мы такое уже проходили». Хэм — о неудачах «Лейкерс» в регулярном чемпионате

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу плохой формы своей команды.

«В прошлом году мы были 14-20 в это время. Так что мы такое уже проходили. Это не так страшно, но определённо неудобно», — приводит слова Хэма Fadeaway World.

Напомним, сегодня, 4 января, «озёрники» на своей площадке принимали «Майами Хит». Встреча завершилась победой гостей со счётом 110:96. Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис, который записал в свой актив 29 очков и 17 подборов.

«Лейкерс» проиграли четыре из пяти последних матчей в регулярном чемпионате НБА. Команда на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 17 побед при 18 поражениях.