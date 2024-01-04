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Билл Симмонс объяснил, почему Гилджес-Александер превосходит Тейтума

Билл Симмонс объяснил, почему Гилджес-Александер превосходит Тейтума
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Известный североамериканский журналист и основатель The Ringer Билл Симмонс сравнил лидеров «Оклахома-Сити Тандер» и «Бостон Селтикс» Шея Гилджес-Александера и Джейсона Тейтума соответственно.

«Шей Гилджес-Александер входит в топ-5 игроков в лиге сейчас. Я ставлю его выше Тейтума, потому что Гилджес-Александер всегда переигрывает лучшего игрока команды соперника. Это происходило уже слишком много раз. Нельзя больше сбрасывать это со счетов, потому что он играет в команде с небольшим рынком», — сказал Симмонс на SiriusXM NBA Radio.

Напомним, сегодня, 4 января, «Оклахома» прервала свою пятиматчевую победную серию в регулярном чемпионате. Команда на выезде уступила «Атланте Хоукс» со счётом 141:138.

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