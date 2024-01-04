Харден рассказал, как на его карьере сказывается отсутствие чемпионского перстня НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден ответил на вопрос, что для него значит титул чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации.

«Это очень важно для меня, и всегда было так. Я всегда хочу, чтобы у меня был шанс на победу. Я знаю, что это очень сложно. В конце сезона должна остаться только одна команда. Так что я буду продолжать пытаться выиграть титул», — приводит слова Хардена FOX Sports.

Напомним, Харден стал игроком «Лос-Анджелес Клипперс» в начале текущего сезона в результате обмена с «Филадельфией Сиксерс».

34-летний Харден ни разу в карьере не становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, сыграв в одном финале: в сезоне-2011/2012 его «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Майами Хит».