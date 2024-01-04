Кто являлся лучшим атакующим защитником 2010-х?

Мы продолжаем серии опросов с целью выяснить символические пятёрки десятилетий. Сегодня, 4 января, мы продолжаем голосование за игроков из 2010-х. Кто являлся лучшим атакующим защитником того десятилетия?

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезонами-2009/2010 и 2018/2019.

Джеймс Харден: MVP сезона-2017/2018, «лучший шестой игрок» сезона-2011/2012, семь попаданий на Матч всех звёзд и шесть включений в символические пятёрки по итогам сезона.

Коби Брайант: чемпионство и MVP финала сезона-2009/2010, семь попаданий на Матч всех звёзд и четыре включения в символические пятёрки по итогам сезона.

Дуэйн Уэйд: два чемпионства (2012–2013 гг.), семь попаданий на Матч всех звёзд и четыре включения в символические пятёрки по итогам сезона.

Клэй Томпсон: три чемпионства (2015, 2017, 2018), пять попаданий на Матч всех звёзд и два включения в символические пятёрки по итогам сезона.

Демар Дерозан: четыре попадания на Матч всех звёзд и два включения в символические пятёрки по итогам сезона.